Застройщики уничтожают деревья в Зверинецком урочище

«Форум спасения Киева»намерен противодействовать очередной строительной афере: под предлогом строительства жилья для медработников коммунальное предприятие «Спецжитлофонд» начало рубить деревья Зверинецкого урочища рядом с клинической больницей №12.

Затем в планах застройщиков – коммерческая реализация «соцжилья» на Печерске по обычной рыночной цене.

Митинг протеста против уничтожения остатков зеленого богатства столицы состоится во вторник, 30 июля в 8.30 по адресу ул. Профессора Подвысоцкого, 4а.Подробности скоро на http://www.forumspaskiev.org.ua/

тел (044)228-5533