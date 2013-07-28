В Одессе неизвестный на улице ранил из пистолета двух человек

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД Украины в Одесской области.

Согласно сообщению, ЧП произошло в Киевском районе – на Адмиральском проспекте.

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«Конфликт был между двумя компаниями. Один из мужчин стрелял из пистолета. Сейчас устанавливаются личности преступников», - сказал источник.

Потерпевшие госпитализированы: у одного – ранение ноги и плеча, другому пули попали в туловище.

По факту инцидента начато уголовное производство по ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений).