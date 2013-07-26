Изменения в бюджет Арбузов готовит на сентябрь

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Сергей Арбузов.

“Я думаю, что на следующую пленарную неделю - в сентябре - мы будем выносить”, - сказал Арбузов об изменениях в бюджет по итогам первого полугодия.

По его словам, сегодня уточняются макропоказатели.

“Мы сейчас как раз этим занимаемся”, - сказал Арбузов.

На вопрос УНИАН, может ли идти речь о секвестре бюджета, Арбузов ответил: “Я не думаю так, у нас очень жесткий бюджет, я не знаю, куда еще жестче сделать, это уже будет некорректно”.

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Как сообщал УНИАН, в июне Президент Украины Виктор Янукович призвал правительство и парламент пересмотреть в сторону увеличения государственный бюджет на 2013 год.

«Хотел бы, чтобы по первому полугодию мы рассмотрели бюджет на второе полугодие и внесли коррективы – желательно, в сторону увеличения. Это такое пожелание», - сказал глава государства.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины 6 декабря 2012 года приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

Согласно госбюджету на текущий год, номинальный ВВП в 2013 г. должен составлять 1,576 триллионов гривень, роста ВВП - 3,4%. Вместе с тем эксперты прогнозируют нулевой рост ВВП или не выше 1,5%.