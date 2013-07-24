Экономия 100 бюджетных миллионов за счет нардепов откладывается

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила министр социальной политики Наталья Королевская после заседания правительства.

Рассмотрение законопроекта о внесении изменений в закон Украины «О статусе народного депутата Украины», в котором предлагается ограничить некоторые льготы для депутатов, был внесен в предварительную повестку дня заседания Кабмина, однако был исключен из окончательного варианта повестки.

Королевская не уточнила причины, по которым данный законопроект не рассматривался. При этом она отметила, что законопроект одобрен практически всеми министерствами.

«Он прошел согласование во всех министерствах. Все замечания, которые были высказаны, учтены. И сегодня законопроект передан в секретариат Кабинета министров без каких-либо замечаний. Он согласован со всеми министерствами, которые принимали в этом (в согласовании документа — УНИАН) участие. Это Минэкономики, Министерство юстиции», - сказала Королевская.

Как сообщал УНИАН, ранее Королевская заявила, что в случае принятия законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины „О статусе народного депутата Украины” (относительно ограничения отдельных льгот для народных депутатов Украины)" экономия средств госбюджета будет составлять 100 млн грн в год.

Минсоцполитики предлагает радикальное сокращение расходов, не связанных непосредственно с законодательной деятельностью депутатов, а также обнуление большинства социальных гарантий действующих и бывших парламентариев. В частности, предлагается отменить денежную компенсацию за депутатские квартиры, заменив ее нормой о временном предоставлении служебного жилья. Предусмотрено лишение депутатов права на бесплатные путевки, страхование, санаторно-курортное обслуживание на пенсии.

Кроме того, авторы документа считают необходимым отменить выплаты безработным депутатам, сложившим полномочия (сейчас им выплачивается около 14 тыс. грн в месяц на протяжении года, а затем — 7 тыс. грн в месяц до наступления пенсионного возраста), и льготный механизм учета стажа при расчете пенсии бывших депутатов.

Также Минсоцполитики предлагает отменить бесплатные авиабилеты для народных депутатов на внутренние рейсы и только депутатам-мажоритарникам, избранным за пределами Киева, компенсировать расходы на поездки и перелеты, но не более как за 50 рейсов в год.

Кроме того, в проекте закона есть норма об обязательном посещении депутатами пленарных заседаний и заседаний комитетов, а в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин предложено не выплачивать депутату заработную плату за день прогула и штрафовать в размере одной минимальной зарплаты.