Подозреваемый убил женщину, не желая платить за интимные услуги

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУ МВД Украины во Львовской области, к правоохранителям Галицкого райотдела милиции города Львова обратилась женщина и сообщила, что уже неделю не может дозвониться к своей подруге. В сообщении сказано, что милиционеры, приехавшие в помещение, которое снимала 30-летняя женщина, – нашли ее труп. “Умершая лежала со связанными руками, тело ее уже разлагалось. Эксперты установили, что в квартире труп пролежал около недели”, - отмечают в милиции.

В сообщении сказано, что задержан 24-летний житель Пустомытовского района Львовской области, который подозревается в убийстве женщины. Он рассказал, что с женщиной познакомился через Интернет, она согласилась предоставить ему услуги интимного характера за 500 гривен.

Заместитель начальника Львовского городского управления милиции Павел Герасим отметил, что подозреваемый рассказал, что “когда закончилось их свидание, которое длилось более часа, то женщина сказала заплатить ему большую сумму, а это очень обозлило его». В сообщении сказано, что тогда злоумышленник “связал женщине руки, ударил ее пепельницей по голове и, забрав два мобильных телефона, деньги и ноутбук, скрылся с места совершения преступления”.

В милиции отмечают, что открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Ведется следствие.