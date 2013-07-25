«Врадиевским насильникам» инкриминируют ряд других преступлений

В ходе расследования уголовного производства по подозрению жителей Врадиевки в причинении тяжких телесных повреждений, изнасиловании и разбойном нападении на молодую женщину, в Единый реестр досудебных расследований внесены новые сведения, сообщает сайт прокуратуры Николаевской области.

Как сказал заместитель прокурора области Дмитрий Ефименко, «в действиях подозреваемых по данному уголовному производству работников милиции Д. и П. выявлен ряд служебных преступлений, совершенных последними во время службы в органах внутренних дел. Сведения об указанных уголовных правонарушениях внесены в Единый реестр досудебных расследований».

Проведение досудебного расследования поручено следственному отделу прокуратуры Николаевской области.

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Как сообщал УНИАН, 27 июня 29-летнюю Ирину Крашкову жестоко изнасиловали и избили три жителя Врадиевки. Своими насильниками она назвала двух офицеров милиции Врадиевского райотдела – лейтенанта Дмитрия Полищука и капитана милиции Евгения Дрыжака, а также таксиста Рябиненко.

Рябиненко и Полищук были задержаны сразу. Дрыжака задержали после массовых протестов местных жителей, которые разгромили райотдел милиции.

Сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 121, ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение).

22 июля на пресс-конференции прокурор Николаевской области Андрей Курысь сообщил, что результаты экспертиз по делу Крашковой подтвердили причастность к совершению преступления всех трех подозреваемых.

Адвокаты обратились с ходатайством и предложили переквалифицировать действия «врадиевских насильников» на «завершенное покушение на умышленное убийство».