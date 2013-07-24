Адвокат капитана Дрыжака настаивает на алиби и говорит, что есть 4 свидетеля

15:34, 24 июля 2013
Общество
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Адвокат Дрыжака просит суд заслушать четырех свидетелей, которые могут подтвердить алиби его подзащитного.

Адвокат говорит, что на свидетелей давят

Адвокат Владимир Клименко, представляющий интересы одного из обвиняемых по «врадиевскому делу» Евгения Дрыжака, подал прошение в суд с просьбой заслушать четырех свидетелей, которые могут подтвердить алиби бывшего капитана милиции.

Об этом пишет газета «Комсомольская правда в Украине».

“В стадии досудебного расследования адвокат имеет на это право, если свидетели не смогут явиться на суд для допроса. Тем более что сейчас на них оказывается серьезное давление. Поступают звонки с угрозами, а одного даже уволили из милиции - это помощник дежурного по райотделу, с которым Дрыжак провел вдвоем всю ночь”, - сказал Клименко.

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По предварительной информации, свидетелей допросят в пятницу, 26 июля.

В то же время, по информации газеты, адвокат второго обвиняемого, таксиста Сергея Рябиненко Алексей Гончарук заявил: “Что касается моего подзащитного, то он не имел умысла совершать преступление, не насиловал потерпевшую и действовал по принуждению милиционеров. Он единственный из подозреваемых, кто сотрудничает со следствием и дает правдивые показания”.

Досудебное расследование должно быть закончено до 27 августа, если прокуратура не решит продлить его срок еще на два месяца.

Как сообщал УНИАН, 27 июня 29-летнюю Ирину Крашкову жестоко изнасиловали и избили трое жителей поселка Врадиевка. Своими насильниками она назвала двух офицеров милиции Врадиевского райотдела – лейтенанта Дмитрия Полищука и капитана милиции Дрыжака, а также таксиста Рябиненко.

Рябиненко и Полищук были задержаны сразу. Дрыжак был задержан после массовых протестов местных жителей, которые разгромили Врадиевский райотделение милиции.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 121, ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжелых телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение).

22 июля на пресс-конференции прокурор Николаевской области Андрей Курысь сообщил, что результаты экспертиз по делу Крашковой подтвердили причастность к совершению преступления всех троих подозреваемых.

Адвокаты Руслан Радецкий и Евгений Стельмах обратились с ходатайством и предложили переквалифицировать действия «врадиевских насильников» в «законченное покушение на умышленное убийство».

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