Адвокат капитана Дрыжака настаивает на алиби и говорит, что есть 4 свидетеля

Адвокат Владимир Клименко, представляющий интересы одного из обвиняемых по «врадиевскому делу» Евгения Дрыжака, подал прошение в суд с просьбой заслушать четырех свидетелей, которые могут подтвердить алиби бывшего капитана милиции.

Об этом пишет газета «Комсомольская правда в Украине».

“В стадии досудебного расследования адвокат имеет на это право, если свидетели не смогут явиться на суд для допроса. Тем более что сейчас на них оказывается серьезное давление. Поступают звонки с угрозами, а одного даже уволили из милиции - это помощник дежурного по райотделу, с которым Дрыжак провел вдвоем всю ночь”, - сказал Клименко.

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По предварительной информации, свидетелей допросят в пятницу, 26 июля.

В то же время, по информации газеты, адвокат второго обвиняемого, таксиста Сергея Рябиненко Алексей Гончарук заявил: “Что касается моего подзащитного, то он не имел умысла совершать преступление, не насиловал потерпевшую и действовал по принуждению милиционеров. Он единственный из подозреваемых, кто сотрудничает со следствием и дает правдивые показания”.

Досудебное расследование должно быть закончено до 27 августа, если прокуратура не решит продлить его срок еще на два месяца.

Как сообщал УНИАН, 27 июня 29-летнюю Ирину Крашкову жестоко изнасиловали и избили трое жителей поселка Врадиевка. Своими насильниками она назвала двух офицеров милиции Врадиевского райотдела – лейтенанта Дмитрия Полищука и капитана милиции Дрыжака, а также таксиста Рябиненко.

Рябиненко и Полищук были задержаны сразу. Дрыжак был задержан после массовых протестов местных жителей, которые разгромили Врадиевский райотделение милиции.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 121, ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжелых телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение).

22 июля на пресс-конференции прокурор Николаевской области Андрей Курысь сообщил, что результаты экспертиз по делу Крашковой подтвердили причастность к совершению преступления всех троих подозреваемых.

Адвокаты Руслан Радецкий и Евгений Стельмах обратились с ходатайством и предложили переквалифицировать действия «врадиевских насильников» в «законченное покушение на умышленное убийство».