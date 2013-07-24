На «белгородского стрелка» могут завести еще одно уголовное дело

Судебные приставы организовали проверку в отношении Сергея Помазуна, обвиняемого в расстреле людей в Белгороде в апреле этого года, - против него могут завести еще одно уголовное дело за оскорбления и угрозы в адрес судьи, сообщает РИА Новости.

Во время допроса потерпевших и свидетелей в Белгородском областном суде подсудимый Помазун неоднократно нарушал дисциплину, начинал кричать, нецензурно выражаться и даже угрожал судье расправой. После второго предупреждения судья удалил его из зала суда на период допроса свидетелей стороны обвинения.

В региональное управление ФССП поступил рапорт судебного пристава о неуважении к суду и оскорблении судьи Николая Кудинова.

По данным ведомства, в отношении Помазуна может быть возбуждено уголовное дело по статье "неуважение к судье", которая предусматривает наказание в виде штрафа или ареста на срок до шести месяцев.

"В настоящее время материалы в отношении указанного гражданина направлены в районный отдел № 1 судебных приставов по городу Белгороду для проведения проверки", - сообщает управление ФССП.

По данным следствия, 22 апреля 31-летний Сергей Помазун открыл огонь в оружейном магазине в центре Белгорода, убив трех человек, а после выхода на улицу расстрелял еще троих, в том числе двух школьниц. Поздно вечером 23 апреля в районе железнодорожного вокзала он был задержан группой полицейских из Курска. В ходе операции Помазун успел ранить одного из стражей порядка. Ему предъявлено обвинение по нескольким тяжким статьям, в том числе и "убийство из хулиганских побуждений"и нападение на полицейского. Помазуну грозит пожизненное лишение свободы.