Дорогие авто украинцы покупают в Польше - чтобы не видела налоговая

Богатые граждане Украины стали частыми клиентами польских автосалонов дорогих марок автомобилей, в которых покупают себе машины, чтобы лишний раз не привлекать внимания украинских налоговиков.

Об этом пишет польский портал Dziennik.pl.

"Хотя продавцы новых автомобилей класса люкс не хотят об этом говорить, но, по нашим данным, польские салоны эксклюзивных марок, такие как Bentley или Porsche, особенно полюбили украинцы", - отмечает издание.

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Глава Jaguar Land Rover Polska Марчин Добмровский назвал невозможной такую конкуренцию между салонами в Украине и Польше, поскольку это противоречит принятой практике, и заявил, что цены на авто практически не отличаются.

В то же время глава Польской ассоциации аренды и лизинга автомобилей Лешек Поморский сказал изданию, что украинцы покупают автомобили в Польше не потому, чтобы это вышло подешевле, а более незаметно.

"Часть богатых украинцев предпочитает не делать крупных покупок у себя во избежание сложных вопросов налоговых органов", - отмечает портал.

Dziennik Gazeta Prawna, которая входит в ту же медийную группу, что и Dzennik.pl, добавляет, что автомобили из польских салонов также активно покупают граждане других государств Европейского Союза, в первую очередь, Германии.

По данным газеты, такая покупка им выходит дешевле, чем в немецких салонах, за счет послабления национальной польской валюты - злотого.

Некоторые марки новых авто в салонах в Польше можно купить на 5 тысяч евро дешевле, чем в Германии.

Как сообщал УНИАН, в конце июня польская газета Rzeczpospolita написала о том, что польские власти решили усилить контроль за регистрацией автомобилей на украинцев, поскольку позже они нелегально используются в Украине и для контрабанды в Польшу.

Издание писало, что украинцы могут купить б/у автомобиль в Польше в 2-3 раза дешевле, чем в Украине.

По данным польского МВД, за последний год количество украинцев, которые были совладельцами зарегистрированных в Польше автомобилей, возросло втрое - до почти 10 тысяч человек.