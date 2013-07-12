Женщина пришла на рыбалку с тротиловой шашкой

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, жительница Чугуева Харьковской области была задержана работниками Печенежского поселкового отдела милиции во время проведения операции «Берег».

Милиционеры, проверяя документы у женщины, обратили внимание на ее сильное волнение. Когда женщина искала в сумочке паспорт, правоохранители заметили предмет желтого цвета квадратной формы, внешне похожий на взрывчатое вещество. При себе женщина также имела сетку для ловли рыбы.

Она объяснила, что этот предмет нашла на мусорнике в городе Чугуеве и решила воспользоваться им при ловле рыбы.

Согласно заключениям экспертов-криминалистов изъятым предметом оказалась тротиловая шашка массой около 100 грамм.

Наказание для женщины определит суд в пределах санкции ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием боевыми припасами или взрывчатыми веществами), которая предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.