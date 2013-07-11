От ГПУ требуют ответить на вопросы о вакцине и сыне Богатыревой

Народный депутат от фракции «Батькивщина» Андрей Сенченко направил депутатское обращение в адрес Генпрокурора Виктора Пшонки, в котором требует расследовать халатное отношение чиновников Министерства здравоохранения к инциденту, связанному с закупкой некачественной вакцины, из-за которой погибло 11 детей.

Это уже не первое обращение народного депутата к ГПУ, отмечается на сайте «Батькивщины».

После первых упоминаний в печати в конце 2012 года о несчастных случаях, связанных с профилактическими прививками против гепатита «В», Сенченко направлял уже два депутатских обращения, первое из которых датировано 17 декабря 2012 года, второе – 14 января 2013.

Получая формальные отписки, он начал независимое депутатское расследование, «благодаря которому общественность узнала о преступных коррупционных действиях, к которым имеет непосредственное отношение один из сыновей нынешнего министра здравоохранения Раисы Богатыревой», - говорится в сообщении.

В обращении в Генпрокуратуру Сенченко обращает внимание на то, что действующая власть сознательно закрывает глаза на незаконные действия председателя Минздрава и отмечает: ему как народному депутату не была предоставлена исчерпывающая информация о результатах рассмотрения трагических случаев и принятых мерах, что в свою очередь является нарушением закона.

С учетом этого депутат требует принять меры в отношении должностных лиц Минздрава и производителей вакцины.

Сенченко также обращается в ГПУ с повторным требованием четко ответить на пакет вопросов, в частности, были ли соблюдены требования законодательства при проведении в 2012 году процедуры закупок вакцин за государственные средства, а также у какого производителя и по каким ценам компания «Фармстандарт-Биолик» приобрела первичные материалы.

Кроме того, депутат хочет, чтобы ГПУ предоставила ответ, когда сын министра здравоохранения Раисы Богатыревой Александр стал акционером компании и когда переоформил свой пакет на партнера.

В сообщении также напоминается, что в 2012 году из-за выявления существенных нарушений на производстве, сделанных на основании результатов проверки лицензионных условий производства медпрепаратов фирмой «Фармстандарт-Биолик», Государственная служба по лекарственным средствам 6 раз временно запрещала реализацию, хранение и применение всех серий вакцины.

Как сообщал УНИАН, группа народных депутатов от оппозиции требовала от генерального прокурора, председателя СБУ, вице-премьер-министра, ответственного за сферу здравоохранения, и министра внутренних дел провести проверку “многочисленных фактов противозаконных клинических испытаний сомнительных лекарственных средств на детях, а всех должностных лиц, виновных в летальных случаях вследствие применения непроверенных препаратов и вакцин, привлечь к уголовной ответственности”.

Как заявляли депутаты, в отделении детской эндокринной патологии государственного учреждения «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комисаренко НАМНУ» 26 пациентов принимали участие в клинических испытаниях китайского препарата «Джинтропин» по окончании срока, определенного страховым договором, а информационные согласия 9 пациентов, вопреки требованиям законодательства, были подписаны лишь одним из родителей, вместо обязательных двух.

В обращении говорится, что в отделении детской кардиологии Научно-исследовательского медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава при исследовании препарата «Босентан» выявлены случаи несообщения органам опеки и попечительства об участии в клиническом испытании одного из детей, а сами клинические испытания проводились без аккредитационного сертификата заведения здравоохранения.

Также, отмечают депутаты, клиническое исследование терапии препаратом «Дорипенем» в педиатрическом отделении Полтавской областной детской клинической больницы проводилось без аккредитационного сертификата почти полтора года.

“В документах также подчеркивается, что в 2012 году Министерство закупило вакцины против гепатита В ненадлежащего качества в ЧАО «Фармстандарт-Биолик», следствием чего стали многочисленные летальные случаи. Только по официальным данным в результате применения указанной вакцины умерло более 10 детей”, - говорится в обращении оппозиции.