Евро на межбанке растет

В четверг, 11 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США изменились незначительно - до 8,1535/8,1545 грн/долл. с 8,1520/8,1560 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на закрытии торгов котировки гривни по отношению к евро понизились - до 10,649710,6550 грн/евро с 10,6323/10,6415 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю на закрытии торгов котировки гривни остались на уровне 0,2494/0,2498 грн/рубль.

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3150/1,3040.

Как сообщал УНИАН, в среду, 10 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1535/8,1560 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,4557/10,4629 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2477/0,2482 грн/рубль.