Кировоградского судью осудили к 6 годам за злоупотребление и подделки

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

По их данным, указанное уголовное дело по решению Верховного суда Украины для объективности рассмотрения было направлено в Кременчугский районный суд Полтавской области.

Судья признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) УК Украины и приговорен к 6 годам лишения свободы.

По теме: Врадиевские милиционеры на бусе врезались в машину спецподразделения Титан, 6 пострадавших (фото)

До вступления приговора в законную силу ему оставлена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Согласно данным пресс-службы, данное уголовное дело было начато весной 2012 года. Судья без соответствующего иска, не проводя обязательных судебных заседаний, признал действительным фиктивный договор о приобретении недвижимости в пользу третьих лиц.