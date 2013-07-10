Нардепы назвали прокурору адреса 5 казино в Южноукраинске

Депутат Верховной Рады Украины от ВО «Батькивщина» Андрей Парубий заявил, что в Южноукраинске Николаевской области работают 5 казино.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Парубий сообщил 10 июля, информируя о работе депутатской комиссии в области.

"В Южноукраинске, это третий город, в котором мы были, мы получили от населения целый ряд жалоб и заявлений, но одна из них нас просто поразила. Оказывается, что работают в Южноукраинске 5 казино, 5 игровых клубов, про которые все знают: и прокуратура, и милиция, все знают и никто ничего не может сделать", - заявил Парубий.

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По его словам, народные депутаты сначала хотели зайти в эти места и "поиграть", но потом все же передумали и обратились в правоохранительные органы.

"Мы прокурору области сказали точные адреса этих игровых клубов: пр. Ленина, 33а; пр. Ленина, 26; пр. Ленина, 37; ул.Молодежная, 58; ул. Набережная энергетиков 7/15. Мы назвали ему 5 этих позиций и мы посмотрим, будут ли предприняты какие-то действия", - заявил Парубий.

В прокуратуре корреспонденту УНИАН подтвердили, что к ним поступило заявление о 5-ти казино, работающих в Южноукраинске. Правоохранители будут проверять данную информацию.

Как сообщал УНИАН, 27 июня во Врадиевке Николаевской области нашли на улице без одежды с признаками насилия 29-летнюю местную жительницу Крашкову. По подозрению в совершении данного преступления были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рябиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана Врадиевского райотдела милиции Евгения Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая женщина.

За сокрытие обстоятельств происшествия задержан уволенный начальник Врадиевского РОВД Виталий Синицкий, который помогал одному из преступников создавать алиби, и арестован заместитель начальника Врадиевского РОВД Михаил Кудринский, задержанный в рамках расследования дела о "врадиевских насильниках" по подозрению в сокрытии материалов.

Жители Врадиевки Николаевской области отправились пешим ходом в Киев, где намерены требовать увольнения Захарченко с должности министра внутренних дел Украины и переаттестации общественными комиссиями всех работников милиции. Участники шествия планируют 18 июля в Киеве на Майдане Незалежности начать бессрочную акцию протеста.