В МЭРТ проведут реорганизацию ради ускорения экономического роста

Об это сегодня в ходе прямой телефонной правительственной линии сказал первый замминистра экономического развития и торговли Анатолий Максюта.

«Это должно сформировать более устойчивую модель экономики с развитым внутренним производством, внутренним рынком и финансовым сектором, что позволит экономике более стойко реагировать на возможные изменения в мировой экономике и кризисные явления, которые периодически имеют место. Внешние факторы мы стараемся сегодня нейтрализовать за счет внутреннего рынка. Дело это не быстрое, так как нужно создавать новые и модернизировать старые производственные мощности», - отметил Максюта.

Он подчеркнул, что политика правительства позволит защитить отечественного производителя и усилить его позиции. «Мы убеждены, что сегодня нужно восстановить производственный потенциал Украины. Необходимо обновить производственные мощности, чтобы Украина была производственным государством», - сказал Максюта.

Также он сообщил, что сегодня основная задача МЭРТ - ускорение темпов развития отечественной экономики в ближайшие годы до уровня ведущих стран мира. «Для этого осуществляется ряд мероприятий, направленных на дерегулирование, принимаются законы, которые создают особые условия для потенциальных инвесторов. Все это, наряду с обеспечением высокого уровня доходов населения, создает благоприятные условия для ускорения развития экономики», - подчеркнул первый замглавы МЭРТ.

По его мнению, выполнить поставленную задачу поможет запланированная реорганизация МЭРТ. «У нас есть серьезные планы по реорганизации министерства - создание института, способного более эффективно реагировать на вызовы, которые возникают сегодня перед страной. Министерство должно работать в тесной связи с бизнесом, оперативно реагировать на изменения в экономике, для того чтобы обеспечивать высокие темпы ее роста», - резюмировал Максюта.