Литва называет Украину главным участником «Восточного партнерства»

При этом руководитель внешнеполитического ведомства страны, которая с июля председательствует в Евросоюзе, надеется, что ЕС сможет подписать Соглашение об ассоциации с Украиной до конца ноября. Ведь это - общая цель обеих сторон переговорного процесса, и это будет общим успехом. «Мы убеждены в том, что Украина принадлежит к Европе - заявил литовский чиновник, - не только с точки зрения географического положения, но и во всех других смыслах. Соглашение об ассоциации ни в коем случае не предполагает разрыва связей с традиционными рынками, например, с Россией. Россия - важный партнер не только для Украины, но и для ЕС. И вопрос здесь не в разрыве связей, а в выборе правил игры. Подписав глубокое и всеобъемлющее соглашение о свободной торговле с Европой, Украина выбирает пути и правила регулирования отношений», - сказал он в эксклюзивном комментарии телеканалу «БТБ», передает ForUm.

Важнейшие результаты, считает дипломат, особенно в экономике, от подписания Соглашения станут ощутимыми в долгосрочной перспективе.

Украинцы получат выгоду от доступа к большому европейскому рынку (а это пятьсот миллионов потребителей), который скажется на росте ВВП Украины. Это инвестиции и внедрение новых стандартов.

В то же время выгоды для ЕС - в росте их компаний, инвестициях в украинский бизнес, отмене таможенных пошлин - убежден Линас Линкявичюс.

Напомним, Украине еще «нужно решить различные проблемы, связанные с выборами, с прозрачностью, конфликтами после выборов», сказал Линкявичюс в понедельник, 8 июля.

Как ранее сообщалось, 15 мая текущего года Европейская комиссия одобрила проект решения Совета ЕС о подписании Соглашения об ассоциации с Украиной.

Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина работает над выполнением критериев Европейского Союза для подписания Соглашения об ассоциации.

Премьер-министр Украины Николай Азаров убежден, что Украина выполнит все необходимые условия для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.