В Донецке в больницах остаются 90 горняков

В Донецке по состоянию на 2 декабря в больницах остаются 90 горняков, которые пострадали в результате взрывов 18 ноября и 1 декабря на шахте им. А.Засядько.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

43 шахтера находятся на лечении с 18 ноября, 47 – с 1 декабря.

Кроме того, по данным МЧС, тела 10 горняков остаются в изолированном пространстве аварийного участка.

Как сообщалось, 1 декабря в 5.55 на шахте им. А.Засядько на горизонте 1078 м в 13 восточной лаве, где 18 ноября в результате взрыва погиб 101 горняк, произошел второй взрыв метано-воздушной смеси, на момент которого на участке работали 63 горняка. Всего в шахте работали 385 горняков, которые были выведены на поверхность.

Ситуация находится под контролем правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на шахте, которую возглавляет вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.