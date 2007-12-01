На шахте им.Засядько все работы прекращены

В Донецке на шахте им.Засядько в данное время все работы прекращены. Об этом журналистам на шахте сегодня сообщил вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ, передает корреспондент УНИАН.

"Мы приняли решение полностью прекратить работы по пласту L1", - сказал вице-премьер.

А.КЛЮЕВ уточнил, что взрыв на аварийном участке шахты произошел в то время, когда 65 человек разбирали завалы, образовавшегося после взрыва 18 ноября.

"Не было добычных работ, там разбирали завалы, и восстанавливалась транспортная цепочка. В настоящее время все люди выведены и работы прекращены", - констатировал вице-премьер.

Он также высказал предположение, что в связи с прекращением угледобычи на пласте на шахте сократят рабочие места. "Сокращение рабочих мест будет. Люди могут быть переведены на другие участки", - отметил А.КЛЮЕВ. При этом он добавил, что даже при том, что пласт содержит значительные запасы угля хорошей марки, "это не имеет никакого значения".