Снижение резервов НБУ не связано с давлением на гривну

«Снижение резервов по сравнению с маем было связано главным образом с погашением суверенных еврооблигаций на сумму $1,0 млрд. Усилили отрицательную динамику снижение цены на золото (около$0,2 млрд.) и осуществление процентных платежей по суверенным долгам в иностранной валюте», - отмечает она.

Эксперт добавляет, что по данным НБУ, его объем покупки на межбанковском валютном рынке составил $0,1 млрд. в прошлом месяце по сравнению с $0,4 млрд. в мае.

«Положительное сальдо валютных интервенций, а также низкие ставки овернайт на гривневом межбанковском рынке говорят об отсутствии давления на гривну в июне. Курс гривны к доллару США колебался около отметки UAH 8,15:USD, в то время как валюты многих стран с развивающимися рынками подешевели из-за оттока капитала, вызванного ухудшением ситуации на внешних долговых рынках», - резюмировал Белан.

Напомним, что ранее НБУ сообщил,что по состоянию на 1 июля 2013 объем золотовалютных резервов составил 23миллиарда 144 миллионов долларов США в эквиваленте.

На изменение размера резервов существенно повлияли выплаты по облигациям государственного займа в сумме 1миллиард 139 миллионов долларов США.