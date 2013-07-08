В результате ДТП в Запорожье погиб человек, еще 21 госпитализирован

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, ДТП произошло на дамбе – части центрального проспекта Запорожья.

«Установлено, что около 12.10 микроавтобус «Mercedes-Benz Sprinter» с 20 пассажирами, под управлением 41-летнего водителя, во время движения по проезжей части проспекта Ленина со стороны ул. Гагарина в сторону ул. Украинской, столкнулся с задней частью стоявшего у обочины учебного троллейбуса. В результате ДТП в 5-ю горбольницу экстренной и скорой медицинской помощи г. Запорожья был доставлен 21 человек. Одна из потерпевших в результате ДТП скончалась», - сообщили в прокуратуре.

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Следственным отделом ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области произошедшее квалифицировано и внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть потерпевшего).

Ход досудебного расследования контролирует прокуратура Запорожской области.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье сегодня, 8 июля, на центральном проспекте города - проспекте им. Ленина - столкнулись маршрутка и учебный троллейбус, который по техническим причинам остановился на правой полосе.

По данным Отдела по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области, машинами «скорой помощи» в медучреждения Запорожья с травмами различной степени тяжести с места аварии были доставлены 19 человек: 18 пассажиров и водитель маршрутки. Семь из доставленных в медучреждения нуждались госпитализации. По остальным пострадавшим информация уточнялась.