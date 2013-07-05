Юристы требуют от Кабмина пересмотреть контракты с Газпромом

Об этом в ходе круглого стола в УНИАН на тему «Энергетическая безопасность Украины: разрыв газовых соглашений 2009 года» заявил адвокат, глава Украинского юридического общества Олег Березюк.

«Мы хотим изучить документы, которые говорят - бездействует Кабинет министров в данной ситуации или он что-то все-таки предпринимает, выгодные эти контракты или невыгодные. Они были заключены под влиянием тяжелых обстоятельств или нет? Мы это хотели сделать в нормальной судебной процедуре. Нам не дали возможности исследовать необходимые документы, нам не дали возможности допросить заявленных нами свидетелей, нам даже не дали возможности задать вопросы нашим ответчикам.

Все это произошло неожиданно, первые четыре заседания проходили исключительно в пределах юридической процедуры, все было нормально до того момента, пока мы не покритиковали премьер-министра», - сказал Березюк.

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«Как только от нас пошла критика действий нынешнего правительства, на второй день, буквально за час, было закрыто судебное заседание и на этом все закончилось», - пояснил адвокат.

Как сообщал УНИАН, в марте 2013 года директор юридической компании Lions Litigate Станислав Батрин и глава Украинского юридического общества Олег Березюк обратились с иском к Кабинету министров Украины и Фонду государственного имущества Украины о признании недействительными контрактов на поставку газа, заключенных 19 января 2009 года между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».

В частности, в иске изложены требования обязать Кабмин созвать внеочередное собрание акционеров «Нафтогаза Украины», включив в повестку дня собрания вопрос о расторжении (или признании недействительными) газовых контрактов от 2009 года.

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По словам Батрина, только по результатам принятия решения руководящим органом НАК «Нафтогаз Украины» этот субъект хозяйствования вправе обратиться в Арбитражный институт Торговой палаты города Стокгольм по поводу расторжения или признания недействительными контрактов на поставку газа. Аналогично, только НАК «Нафтогаз Украины» может стать инициатором и стороной переговоров с контрагентом ОАО «Газпром» в вопросах о внесении изменений в действующий контракт.