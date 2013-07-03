Прокуратура: у Дрыжака была возможность выйти из райотдела в ночь преступления

Старший прокурор отдела осуществления процессуального руководства прокуратуры Николаевской области Анатолий Титусь сообщил, что у подозреваемого в изнасиловании и избиении капитана милиции Евгения Дрыжака в ночь совершения преступления ( 27 июня) была возможность покинуть помещение Врадиевского райотдела, где он находился на дежурстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Титусь сообщил журналистам сегодня в Николаеве.

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По его словам, длительное время камера в фойе во Врадиевском райотделе фиксировала только темноту.

"При выключенном свете, который был погашен в 23.11, была возможность выйти из помещения дежурной части непосредственно во двор райотдела, а там можно покинуть и остаться незамеченным... За эти 7 часов можно было быть где угодно. Это не исключено", - сказал прокурор.

Что касается показаний сослуживцев Дрыжака, которые утверждают, что задержанный был в райотделе в ночь преступления, то они берутся во внимание, но основным доказательством вины Дрыжака по новому уголовно-процессуальному кодексу являются показания потерпевшей - 29-летней жительницы Врадиевки.

"Его коллеги - это его друзья. Прокуратура к этому относится критически. Эти показания будут браться в учет, но в совокупности с другими доказательствами. Все будет проверяться", - сказал Титусь.

Как сообщал УНИАН, с 1 по 2 июля Врадиевский районный отдел милиции в Николаевской области пикетировали несколько сотен местных жителей с требованиями задержания капитана милиции Евгения Дрыжака, на которого 29-летняя Ирина Крашкова указывает как на участника ее изнасилования.

Приказом министра внутренних дел Виталия Захарченко от должности отстранен начальник Управления МВД Украины в Николаевской области Валентин Парсенюк и уволен руководитель Врадиевского райотдела милиции.

Вечером 2 июля прокуратура Николаевской области задержала капитана Врадиевского райотдела милиции Дрыжака.

3 июля Центральный районный суд Николаева выбрал для капитана Дрыжака меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 августа.

Справка УНИАН. 29-летнюю женщину во Врадиевке Николаевской области нашли на улице без одежды с признаками насилия на теле. Потерпевшая была госпитализирована в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и нанесении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук

и таксист Сергей Рябиненко.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 УК Украины (причинение тяжких телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение).