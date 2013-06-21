Одесситам обещают вернуть свет в понедельник

ПАО «Одессаоблэнерго» сегодня, 21 июня, доставила на Одесскую ТЭЦ трансформатор для стабилизации электроснабжения в центре города. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, трансформатор мощностью 40 мегаватт доставили минувшей ночью в Одессу из Татарбунарского района области.

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«Конкретнее – его демонтировали на нашей подстанции в Белолесье Татарбунарского района, что на юге области. Безусловно, это снизит надежность поставок электричества в данном районе, однако не сопоставимо с тем, что нынче происходит в Одессе – вынужденные ежедневные поочередные отключения кварталов в центральной части города. Если все пойдет по намеченному нами плану, уже к понедельнику нормальное электроснабжение в областном центре будет восстановлено», - сообщили в пресс-службе.

В облэнерго уточнили, что утром 100-тонный трансформатор успешно доставлен на Одесскую ТЭЦ, где его установят на 13-й подстанции.

Предполагается, что электроснабжение будет восстановлено в полном объеме к 24 июня.

Как сообщал УНИАН, в центре Одессы введен график поочередного отключения потребителей центра города из-за аварии на Одесской ТЭЦ. Отключение производится по 1,5-2 часа поочередно на определенных кварталах в центральной части Одессы.