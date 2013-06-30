Янукович рассказал, какие надежды возлагает на украинскую молодежь

Президент Украины Виктор Янукович убежден, что молодежная политика в Украине должна отвечать требованиям времени, создавая достойные условия для роста и самореализации молодежи.

Об этом говорится в приветствии Президента Украины по случаю Дня молодежи.

Как подчеркнул глава государства, нынешняя молодежь является олицетворением будущего государства, его социального и экономического развития.

«Как Президент Украины я возлагаю большие надежды на вашу инициативность, патриотизм и конкретные действия для общественного блага», - отметил Янукович и пожелал всем счастья, успехов, неисчерпаемой энергии и вдохновения.