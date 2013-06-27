В День Конституции украинцам обещают дожди и грозы (видео)

Как прогнозируют синоптики, почти по всей территории Украины будет жарко и влажно. Только крымчан ожидает действительно курортная солнечная погода, сообщает ТСН.

Невзирая на дожди в эти выходные, традиционным шашлыкам грозит самый высокий - пятый степень пожарной опасности, поэтому спасатели призывают отдыхающих не ходить в лес.

Запрещено разжигать костры и бросать окурки на сухую траву. Чтобы избежать пожаров, спасатели все выходные будут усиленно патрулировать зоны отдыха. "Когда человек приезжает много из города, то, как правило, появляются эти пожары.

"Надо к ним подъехать, просто поговорить спокойно, рассказать, объяснить. Люди как правило понимают", - рассказал главный лесничий Тетеривского лесхоза Иван Черевко. Как сообщалось ранее, пожарные научили украинцев правильно разводить костер для шашлыков.