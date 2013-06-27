Завтра - церемония прощания с автогонщиком Нестерчуком, погибшим в ОАЭ

Церемония прощания с бизнесменом и гонщиком, лидером украинской ралли-рейдовой команды Sixt Ukraine Вадимом Нестерчуком пройдет завтра, 28 июня, с 18.00 до 20.00 по адресу: Киев ул. Плещеева, 10 (офис компании SIXT/Украина).

Как сообщили УНИАН в компании, похоронят Нестерчука на кладбище в поселке Березовка Макаровского района Киевской области 29 июня.

Как сообщал УНИАН, лидер украинской команды по ралли-рейдам Sixt Ukraine Нестерчук трагически погиб 24 июня в пустыне в ОАЭ во время подготовки к ралли «Шелковый путь 2013». По предварительным данным, смерть наступила в результате теплового удара и обезвоживания организма.

Вадиму Нестерчуку было 42 года. У него остались жена и двое детей.