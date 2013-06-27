В Виннице микроавтобус упал с моста на железнодорожные пути (видео)

Об этом сообщает управление ГСЧС в Винницкой области.

Согласно сообщению, 27 июня в 00:22 винницким спасателям поступило сообщение о том, что в областном центре на ул. Бучмы с автомобильного моста, расположенного над железнодорожным переездом, упал автомобиль «Мерседес-Спринтер» на железнодорожные пути и перекрыл движение поездов по одному из путей сообщением Жмеринка-Винница, Юго-Западной железной дороги.

На место происшествия были направлены спасатели. Работники УГСЧС установили, что водитель автомобиля «Мерседес-Спринтер» при движении с ул. Бучмы на ул. Привокзальная через автомобильный мост не справился с управлением. Микроавтобус упал на один из двух железнодорожных путей.

В результате происшествия водитель был доставлен в Винницкую городскую больницу каретой скорой медицинской помощи с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленные травмы головы и позвоночника».

К ликвидации были привлечено 4 единицы техники и 10 человек личного состава.

Работники оперативно-спасательной службы с помощью лебедки оттянули автомобиль с путей в кювет, после чего движение поездов было возобновлено.