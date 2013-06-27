Кабмин уволил замглавы Нафтогаза

Кабинет министров Украины уволил Евгения Корнийчука с поста заместителя главы правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по собственному желанию.

Соответствующее решение закреплено правительственным распоряжением №439 от 26 июня 2013 года.

«Освободить Корнийчука Евгения Григорьевича с должности заместителя председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" по собственному желанию», - говорится в документе.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце мая 2013 года Кабинет министров Украины назначил Валерия Ясюка заместителем главы правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

В апреле Кабинет министров Украины своими распоряжениями назначил первого заместителя и двух заместителей главы Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». В частности, распоряжением №253-р первым заместителем главы правления НАК «Нафтогаз Украины» назначен Валентин Франчук.

Распоряжением №252-р заместителем главы правления НАК «Нафтогаз Украины» назначен Владимир Триколич, ранее занимавший пост первого заместителя главы правления НАК.

Распоряжением №254-р заместителем главы правления НАК «Нафтогаз Украины» назначен Дмитрий Мормуль.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.