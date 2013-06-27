Украина готова построить для России самолет на лыжах

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в ходе проходящей в Москве международной научной конференции «Российско-украинские отношения: реалии и перспективы» сказал президент – генеральный конструктор государственного предприятия «Антонов» Дмитрий Кива.

«Есть варианты самолета (Ан-148-300) на лыжном шасси для работы в Арктике», - сказал Кива и напомнил, что ранее «Антонов» делал на лыжах самолеты Ан-12 и Ан-72.

Он подчеркнул, что такая модификация очень актуальна для России.

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При этом Кива отметил, что самолет Ан-148 производится в кооперации с Воронежским авиазаводом, который не в полном объеме выполняет свои обязательства в рамках совместной деятельности.

«Мы делаем в Киеве крылья и поставляем в Воронеж, а части оперения, мотогондолы они поставляют нам. В этом году мы получаем скромное письмо - у них изменилась программа, они не могут поставлять агрегаты в нужном количестве, могут поставить 2-3 комплекта агрегатов для наших самолетов», - сказал Кива и добавил, что это угрожает выполнению контрактов «Антонова».

Он призвал российскую сторону «дружно работать, если мы договорились».

При этом он подчеркнул, что украинская сторона, чтобы не подводить партнеров, изготовила для Воронежского завода два комплекта крыльев, и они находятся на заводе в Киеве.