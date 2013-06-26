Украина примет участие в авиакосмическом салоне МАКС-2013

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал президент – генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива.

«Мы будем участвовать, хотя окончательно еще не определились, какие самолеты будем демонстрировать. Думаю, что покажем в России новый Ан-70 », - сказал Кива.

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Также он не исключил, что будет экспонироваться пассажирский Ан-158.

По словам Кивы, в рамках авиасалона планируется подписание ряда контрактов, но о них пока рано говорить публично.

Как сообщал УНИАН, Украина совместно с Россией реализует несколько проектов по производству самолетов линейки «Ан». В частности, Ан-148/Ан-158, Ан-140, также идут работы по началу серийного производства самолетов Ан-70 и Ан-124.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» (создано в 1046 году) было переименовано в ГП «Антонов».

В числе разработок ГП «Антонов» - самолеты Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

Международный авиационно-космический салон МАКС входит в число крупнейших мировых авиафорумов. В этом году салон будет открыт с 27 августа по 1 сентября.

МАКС проводится под патронажем президента Российской Федерации. МАКС проводится в городе Жуковском, на аэродроме центральной испытательной базы России Летно-исследовательского института им. М.М.Громова.