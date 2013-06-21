Мемориалу погибшим воинам в Конче-Заспе предоставлен госстатус

Народному мемориалу, созданному по инициативе общественности, предоставлен государственный статус.

Напомним, что мемориал в течение 20 лет был одним из тех мест в Киевской обл., где можно было захоронить останки погибших воинов. Но, несмотря на неоднократные обращения общественности к различным органам власти, памятник не имел официального признания. "Игнорирование этого вопроса приводило к тому, что возникали проблемы с захоронением как для семей погибших воинов, так и для энтузиастов из поисковых организаций. Сегодня вопрос решен", - сообщил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов.

Символично, что Народный мемориал внесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как раз накануне Дня скорби - 22 июня: соответствующий приказ Министерства культуры датирован 18 июня 2013 г.

Согласно этому документу Киевской городской госадминистрации, в ведении которой находится территория, на которой размещен некрополь, поручено провести необходимые формальности, а именно, упорядочить учетную документацию и выдать соответствующее свидетельство.

Напомним, что 9 мая во время возложения цветов к Народному мемориалу первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов пообещал взять под личный контроль предоставление достопримечательности государственной защиты с целью обеспечения ее надлежащего функционирования.