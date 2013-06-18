Данилишин призвал сконцентрироваться на госпрограмме активизации экономики

"Формирование благоприятных условий инвестирования в 2013 является необходимым условием дальнейшего устойчивого роста промышленного производства. Кроме того, нужно максимально сконцентрироваться на выполнении задач государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы, разработанной под руководством первого вице-премьер министра Украины Сергея Арбузова с целью внедрения новых подходов к модернизации приоритетных отраслей экономики на ближайшие два года для активизации ее развития", - отметил он.

Кроме того, по его словам, в ближайшие два года важно обеспечить ряд системных сдвигов как в экономическом развитии, так и в общественной жизни страны. Особое значение, по его мнению, должно быть уделено вопросам изменения приоритетов регионального развития, поддержки регионов аграрной специализации, сообщает РБК-Украина.

"Учитывая важность действенной и последовательной политики государства, ориентированной на обеспечение макроэкономической стабильности и восстановления экономического роста на основе модернизации, стратегия реформ в Украине требует уточнения приоритетных задач. Здесь нужно исходить как из глобальных вызовов, так и из особенностей современного этапа развития украинской экономики и общества, в том числе - специфики ожиданий граждан и субъектов экономики", - считает Данилишин.

Императивом развития экономики 2013 года должно стать восстановление положительных показателей экономического роста.

Напомним, что ранее Данилишин заявил, что 2013-2014 годы наиболее оптимальные для мероприятий "шоковой терапии", без которых каждый новый мировой кризис будет все больше сказываться на экономике государства.