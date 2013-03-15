Эксперты назвали реалистичной госпрограмму активизации экономики

К такому выводу пришли эксперты в ходе круглого стола «Есть ли «социалка» в Государственной программе активизации развития экономики, сообщает РБК-Украина.

Презентуя программу, директор департамента стратегического планирования развития экономики Минэкономразвития Евгений Олейников подчеркнул, что данная программа - чуть ли не единственная в истории Украины, в которой очень жестко выдержано требование к реалистичности финансовых ресурсов. «Программа опирается на взвешенную оценку того ресурса, который государство сможет выделить из госбюджета и того ресурса, которое государство сможет привлечь из частного сектора под госгарантии», - отметил Олейников.

Первый заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило согласен, что 23 млрд грн, предусмотренных на финансирование программы из госбюджета, вполне реальны. «И если темпы роста экономики, заложенные в бюджет на 2013 г., сохранятся, то проблем с финансированием программы быть не должно», - сказал Жалило.

Еще одно преимущество программы, по мнению экспертов, - пошаговая детализация. При этом, разработчики программы не выделяли приоритетных отраслей экономики.

«Это не задача чиновника - решать, какие отрасли экономики нужны государству, а какие нет. Это определит сам бизнес. Мы лишь разделили отрасли на те, которые могут дать очень быстрый эффект (например, АПК), те, которые нуждаются в модернизации (например, металлургия), и те, которые сегодня не очень интересны бизнесу, но имеют большое влияние на экономику (например, ЖКХ и объекты инфраструктуры). Подходы к их развитию, естественно, отличаются», - пояснил Евгений Олейников.

По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, акценты в программе расставлены верно. «И насчет жилищного строительства, и насчет АПК все правильно прописано. Начинать развитие экономики нужно именно с этих отраслей. Пора бы уже понять, что конкурировать с Китаем, например, в металлургии, бессмысленно. Но в этом году у нас был колоссальный рывок по экспорту сельскохозяйственной продукции. И есть колоссальные перспективы по развитию пищевой промышленности», - отметил эксперт.

Напомним, 27 февраля на заседании Кабмина был представлен проект Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 гг. После она была доработана в соответствии с замечаниями Президента и, по словам представителей Минэкономразвития, может быть принята на следующей неделе.

Согласно нынешней редакции документа, на реализацию программы в 2013 г. запланировано выделить из государственного бюджета 23 млрд грн. Еще 195 млрд грн планируется привлечь в виде частных инвестиций.