Эксперты рассказали, когда могут модернизировать украинскую ГТС

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах экспертного опроса «Оценка перспектив решения проблемы модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС) и либерализации газового рынка Украины», проведенном 10-15 июня 2013 года Агентством стратегических коммуникаций Res Publica.

Экспертов попросили ответить на вопрос «Когда, по Вашему мнению, будет решена проблема модернизации украинской газотранспортной системы?» и среди конкретных путей решения проблемы модернизации украинской ГТС наиболее вероятными эксперты назвали: создание международного консорциума для модернизации и управления ГТС (42,8%), а также продажу или сдачу ГТС в долгосрочную аренду (21,5%). 10,7% опрошенных уверены, что Украина самостоятельно проведет работы по модернизации ГТС. 7,1% считают, что ГТС не будет модернизирована, но будет эксплуатироваться и дальше, а 3,6% – что ГТС не будет модернизирована, и ее выведут из эксплуатации. В поддержку другого варианта развития событий высказались 14,3% респондентов.

Соответственно распределение ответов экспертов на вопрос «Как Вы считаете, каким образом будет решена проблема модернизации украинской ГТС?»

Большинство экспертов (53,6%) в качественаиболее вероятного рассматривает трехсторонний формат международного консорциума для модернизации и управления ГТС. При этом 28,6% опрошенных прогнозируют создание международного консорциума в двухстороннем формате «Украина – Российская Федерация». И 10,7% считают, что консорциум будет создан в формате «Украина – Европейский Союз». 7,1% респондентов не считают возможным ни один из вышеперечисленных вариантов развития событий.

Отметим, что в опросе участвовали 28 квалифицированных экспертов в сфере энергетических отношений Украины – известных политологов, социологов, аналитиков и экономистов, компетентных в теме исследования. Отбор осуществлялся с помощью метода рекомендации путём анализа аналитических публикаций по энергетическим отношениям Украины в отечественных СМИ.