В ЕС заявляют, что постоянно думают об украинской ГТС

Глава энергосообщества ЕС Янеш Копа в разговоре с корреспондентом Урядового курьера заявил, что Европа постоянно думает, как приобщиться к процессу управления украинской ГТС.

"Относительно управления украинской ГТС, то ЕС постоянно думает, как приобщиться к этому процессу. Продолжаются переговоры о соглашении присоединения к ЕС, и Европа пытается помочь вам с сбережениями в энергетике и с внедрением энергоэффективных решений в различных секторах. Однако она не может влиять на решение Украины по повышению цены на газ", - заявил Копа.

По его словам, некоторые компании в странах-членах Евросоюза заявляют о заинтересованности в инвестировании в украинскую газотранспортную систему.

"ЕС как политическая организация не участвует в коммерческих проектах, а консорциум - объединение компаний. Некоторые компании стран - членов ЕС, например, немецкие и французские, заинтересованы в консорциуме и инвестировании в украинскую трубу", - подчеркнул глава энергосообщества ЕС.

По его мнению, передача ГТС в руки «Газпрома» может привести к негативным последствиям, поэтому Украине следует выписать четкие правила игры для будущего владельца.

"На самом деле не так важно, кто именно будет владельцем ГТС, главное, чтобы он играл по общепринятым правилам ЕС - прозрачности бизнеса и равного доступа к сетям для всех поставщиков. Но, как показывает практика последних лет,«Газпром» не соблюдает эти правила. Поэтому есть опасения, что, став владельцем украинской ГТС, российская компания начнет диктовать собственные правила игры и порядки. Как и о том, что «Газпром» вряд ли допустит управления третьей стороны. Именно поэтому Украине следует выписать четкие правила игры для будущего владельца и следить, чтобы он их придерживался. Иначе можно попасть в еще большую газовую петлю", - заявил Янеш Копа.

Как сообщал УНИАН, согласно законопроекту № 2937 от 26 апреля 2013 предлагается внести соответствующие изменения в ряд законов Украины, в частности, о трубопроводном транспорте, и разрешить приватизацию «Нафтогаз Украины» и ее дочерних структур. Кроме того, предлагается разрешить аренду объектов магистрального трубопроводного транспорта. В марте компания «Бейкер Тилли Украина ЭК» (Киев) стала победителем конкурса по оценке стоимости активов украинской газотранспортной системы (ГТС). Компания провела оценки ГТС, включая подземные хранилища газа и объекты инфраструктуры.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяженность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км., В том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км. и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций составляет 1449.