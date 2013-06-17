Эксперт: Рейтинговые агентства несут ответственность за мировой кризис

Об этом сказал доктор наук Института экономики Университета Санкт-Галлена (Швейцария) Манфред Гертнер, передает телеканал БТБ.

Гертнер отметил, что кредитно-рейтинговые агентства несут большую ответственность за мировой финансовый кризис, потому что они определили неправильные рейтинги. «Их оценки комплексных финансовых продуктов ввели рынок в заблуждение. И это привело к финансовому кризису. А финансовый кризис, в свою очередь, подорвал государственные финансы во многих странах», - подчеркнул профессор, передает РБК-Украина.

Напомним, специальная комиссия по расследованиям Сената США заявила, что Moody's Investor Service и Standard & Poor's, два ключевых участника так называемой «большой тройки», из-за зависимости от своих клиентов, неправомерно завышали рейтинги тех или иных финансовых инструментов. С призывом «не слишком доверять международным рейтинговым агентствам» выступало руководство МВФ. А руководители Евросоюза делали заявления, что агентства нужно более жестко контролировать и потребовали соблюдения правил и установления большей прозрачности в деятельности рейтинговых агентств.

Также член управляющего совета ЕЦБ Лоренцо Бини Смаги заявил, что «рейтинговые агентства потеряли доверие, потому что их оценки не всегда являются независимыми».