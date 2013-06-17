СМИ: «Утопленники» с Европы уже продаются на украинских авторынках

«После поднятия пошлин «утопленники» стали подарком. Наши соотечественники покупают их за копейки и перепродают здесь», — сказал Сегодня глава пресс-службы «Дорожного контроля» Егор Воробьев.

Очевидцы говорят, на границе очереди из автомобилевозов. Завозят машины десятками. По слухам, многие из них, тонули в Европе, правда подтвердить это «на взгляд» нельзя. «Мы стояли в очереди на украино-польской границе и пообщались с водителями автовозов. Те рассказали, что многие побывали под водой в Чехии, Германии, Австрии», — говорит водитель Александр. По его словам, подержанный «Лексус»-«утопленник» в Чехии сейчас продают за пару тысяч евро. «У нас пойдет в разы дороже», — говорит Александр.

Увеличение количества ввозимых авто подтвердили и в Западном региональном управлении Госпогранслужбы, правда точных цифр пока нет. Как напомнил нам генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко, такое уже было — после наводнения 2002 года. Тогда украинцы также «повелись» на дешевые иномарки с «сюрпризом».

Машина может заглохнуть из-за отказа системы управления двигателем, а электропроводка — воспламениться в результате замыкания. Может барахлить зажигание и пропадать звуковой сигнал.

Официальные дилеры от «утопленников» открещиваются. «Японские машины идут через Испанию и Англию, где не было наводнения, поэтому никакого риска нет, — сказал нам сотрудник салона Дмитрий Дмитриев. — Под водой побывали автомобили на складах в Германии, Чехии, Словакии. Но они застрахованы от потопа, и ни один производитель их в продажу не пустит». Но на практике страховщик, оплатив ущерб, забирает машину и может продать ее кому угодно. Этим пользуются «серые» дилеры, скупая их и реализуя со скидкой как якобы ввезенные до введения пошлин. Насторожить должна цена — на 25—30% ниже обычной. Большинство же таких машин сразу идет на запчасти: без опаски можно брать кузовные детали, стекла, фонари и любое «железо» для ходовой.

Мастер сервис-центра Максим Колков рассказал, как сразу определить, что машина побывала под водой, даже если ее отреставрировали и двигатель работает прекрасно, а передачи включаются легко.

1. Затхлый запах в салоне, который нередко маскируют ароматизатором; разводы на обшивке.

2. Запотевание приборной панели, фар, габаритов, поворотов и наличие песка под ними.

3. Проволочный каркас под сидением ржавый либо смазан солидолом для скрытия ржавчины.

4. Наличие тины и песка на верхней обивке багажника — обычно ее чистят некачественно, в надежде, что покупатель туда не полезет.

5. Тина и песок под уплотнителями дверей, звукоизоляцией, в вещевом ящике, пепельницах салона или наоборот — слишком чисто выдраенный салон подержанной машины.

А его коллега Андрей Скребков уверен, что если у «утопленника» полностью разобрать салон, вплоть до снятия обшивки, и тщательно просушить, поменять всю электронику, она будет служить безотказно. Главное — чтобы в итоге ремонт не обошелся дороже, чем покупка такой же новой машины.