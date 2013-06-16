На Луганщине пьяный водитель влетел в кафе, есть жертвы (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, авария произошла в половине четвертого утра в воскресенье в г. Стаханове на остановке общественного транспорта «Ромашка».

По информации пресс-службы прокуратуры Луганской области, установлено, что водитель автомобиля «Acura» (1960 г.р.), двигаясь по ул. 60 лет Октября, со стороны города Брянка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Opel», двигавшемся в попутном направлении.

В результате столкновения «Acura» выехал из проезжей части, совершил наезд на остановку общественного транспорта и расположенное рядом летнее кафе. В результате один человек умер, четверо, в том числе сын водителя, совершившего наезд, находятся в тяжелом состоянии.

Пострадавших и водителя «Acura», каретами скорой помощи доставили в больницу для предоставления медицинской помощи.

Водитель находится в травматологическом отделении под охраной сотрудников Стахановского горотдела милиции. Решается вопрос о его задержании в порядке ст. 208 УПК Украины.

Досудебное расследование проводится следственным управлениям прокуратуры области и находится на личном контроле прокурора области.

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