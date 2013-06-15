Депутат предлагает привести яйца к европейским стандартам

Внесенный им законопроект «О качестве и безопасности пищевых яиц» (№2295а, зарегистрирован 13 июня 2013 года) предусматривает установление требований к производителям и упаковщикам яиц на всех этапах – от производства до реализации, устанавливает правила маркировки и классификации яиц, а также госконтроля над этими процессами.

В частности, в проекте закона предлагается ввести следующую классификацию для экспорта яиц: extra (срок хранения до 9 дней), класс «А» (до 28 дней), класс «В» (не отвечающие нормам класса «А»). Для реализации на внутреннем рынке яйца должны классифицироваться так: диетические (до 7 дней), столовые (до 25 дней), охлажденные (до 90 дней) и яйца для промышленной переработки.

Что касается маркировки, депутат предлагает внести в нее информацию о классе, категории, дате кладки, сроках хранения и производителе.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что его принятие будет способствовать защите прав потребителей и росту экспортного потенциала страны.

Справка УНИИАН. По данным Госстата, производство яиц в 2012 году составило 19,1 млрд штук, что на 2,3% больше, чем в 2011 году.