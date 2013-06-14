Эксперт: НБУ неоднократно предупреждал WebMoney

«С внесением законодательных изменений любая платежная система, функционирующая в Украине, должна контролироваться регулятором, функции которого возложены на Нацбанк. В первую очередь это связано с вопросом защиты прав потребителей, а проще – средств рядовых граждан. Как правило, такие системы анонимные и позволяют проводить расчеты, не платя при этом налоги. Поэтому ситуация, сложившаяся на сегодня с WebMoney, является закономерной и прогнозируемой. Регулятор оправдано вводит контроль и хочет мониторить расчеты. Но как это он может осуществить, если система не отвечает украинскому законодательству?», – цитирует эксперта РБК-Украина.

В то же время, по его словам, НБУ неоднократно предупреждал WebMoney о том, что его деятельность незаконна.

«Кто мешал им привести в соответствие с требованиями регулятора условия пребывания на украинском рынке? Времени было достаточно», – добавил он.

В то же время, Заика убежден, что и в дальнейшем следует ожидать жесткую позицию регулятора по контролю за «электронными деньгами».

«Для чего это делается? Конечно, исключительно для создания прозрачной системы расчетов и перевода их в банковскую систему. Возможно, этой ситуацией воспользуются коммерческие банки, чтобы пропагандировать интернет-банкинг», – добавил эксперт.

Финансист добавил, что с сомнительного рода платежными системами ведут борьбу во всем мире.

Напомним, что 11 июня в киевском офисе WebMoney сотрудники налоговой провели проверку. В налоговом ведомстве сообщили, что были обнаружены «значительные нарушения» в работе общества с ограниченной ответственностью, которое является гарантом деятельности WebMoney Transfer в Украине (Украинское Гарантийное Агентство). Также, налоговики установили, что правила этой системы не согласовывались в НБУ.