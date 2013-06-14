Польша обошла Италию и Чехию по количеству украинских заробитчан

Об этом говорится в аналитическом обзоре польского Центра восточных исследований (OSW, Варшава), который есть в УНИАН.

OSW называет вторую позицию Польши наиболее интересным результатом опроса, который недавно презентовали Национальная академия наук и Государственный комитет статистики Украины.

Согласно результатам, за последние три года в Польше работали 168 тысяч граждан Украины, что на 50 тысяч больше, чем в 2005-2008 годах.

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"Причины увеличения популярности Польши стоит искать в мировом экономическом кризисе и уменьшении количества рабочих мест в государствах Евросоюза, в частности, на юге Европы (где раньше работали украинские мигранты), а также в более строгой миграционной политике, которую внедрили большинство государств ЕС", - отмечает эксперт центра Марта Ярошевич.

Она добавила, что у Польши не было подобных процессов, заметив, что большинство украинских работников в Польше – это женщины, жители пяти западных областей Украины.

"Польша, вне сомнения, смогла сформировать имидж страны, которая дает шансы получить работу, и в то же время доступной страны", - сказано в аналитическом обзоре.

Около 60% украинцев, которые работают в Польше, имеют среднее образование, 12% - высшее.

OSW назвал результаты исследования НАНУ и Госкомстата правдоподобными, отметив, что в действительности за рубежом могут работать больше украинцев, чем указанные в нем 1,2 млн.

"Исследование, однако, опровергает распространяемые украинскими и западными медиа данные, а также политиками, о 3-5 млн. украинцев, которые работают за рубежом", - отмечает эксперт.

Как сообщал УНИАН, Международная организация по миграции (МОМ) оценивает количество трудовых мигрантов из Украины в 2,5 млн. человек, половина из которых работает в Российской Федерации, а другая - в государствах ЕС.

В 2012 году, по данным МОМ, работники переслали в Украину 7,5 млрд долларов, в 2011 году - 6,6 млрд долларов.