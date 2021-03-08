Коммунальное предприятие по случаю 8 марта провело праздничную акцию.

В Одессе женщинам в троллейбусе вручали розы и не брали плату на проезд.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня по случаю Международного женского дня коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» провело праздничную акцию.

В частности, в троллейбусе маршрута №9 всем вошедшим женщинам дарили цветы и поздравляли с праздником - красные розы вручали на остановках, когда пассажирки заходили в салон.

«Троллейбус БКМ-321 с Сергеем Гончаром за рулем отправился с разворотного круга на улице Инглези по маршруту №9. Одесситки, разумеется, такого не ожидали (поздравлений и цветов - УНИАН), но воспринимали подарки и внимание с удовольствием», - отметили в пресс-службе предприятия.

Троллейбус совершил свой полный рейс, никто из женщин-пассажирок не остался без цветов.

Также отмечается, что сегодня проезд для женщин в этом троллейбусе бесплатный.

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Автор: Лариса Козовая