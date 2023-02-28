Проголосовать можно с 28 февраля по 6 марта.

В приложении "Дия" запустили опрос о праздновании 8 марта. Об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил в Telegram.

"В парламенте решают, что делать с 8 марта после нашей победы. Есть два варианта - оставить официальным выходным или сделать рабочим днем. Необходима ваша помощь. Каждый голос в "Дие" учтут перед принятием законопроекта. Опрос продлится с 28 февраля по 6 марта. Присоединяйтесь", — отметил Федоров.

В Telegram-канале "Дии" также напомнили, что в большинстве стран мира 8 марта — обычный рабочий день, а вот в постсоветских, в том числе и в Украине, — официальный выходной.

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Чтобы пройти опрос, авторизуйтесь в приложении, выберите "Услуги", "Опрос".

В Украине хотят отменить празднование 8 марта

Как сообщал УНИАН, 13 февраля на рассмотрение Верховной Рады подали законопроект №9009, которым предлагается отменить празднование 8 марта, 1 мая и 9 мая, а вместо них начать три новых праздника.

Инициатор законопроекта, народный депутат Оксана Савчук сообщила, что вместо 8 марта предлагается ввести выходной 25 февраля - в день рождения поэтессы Леси Украинки - День украинской женщины.

Также к государственным праздникам предлагается добавить Шевченковский день 9 марта - в день рождения поэта Тараса Шевченко и День матери - во второе воскресенье мая.

По словам Савчук, нужно отменить празднование 1, 9 мая и 8 марта, потому что эти праздники ассоциируются с советским прошлым.

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