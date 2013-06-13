В Кабмине ждут $3 миллиарда иностранных инвестиций в агросектор

Уже в этом году в сельское хозяйство могут вложить около 3 миллиардов долларов иностранных инвестиций. В частности, эти средства могут пойти на реализацию инвестиционных проектов в отраслях животноводства, сельхозмашиностроения, тепличного хозяйства, оросительных систем, развития инфраструктуры аграрного рынка и пищевой промышленности. Об этом в ходе дискуссионной панели «Инвестиции в аграрную отрасль Украины. Накормим мир вместе!», состоявшейся в рамках Первой международной бизнес-конференции «ABC: Ukraine & Partners», сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«На сегодняшний день аграрный сектор отечественной экономики отличается действительно высоким уровнем инвестиционной привлекательности. В частности, чрезвычайно привлекательны для инвесторов отрасли отечественного сельхозмашиностроения, животноводства, пищевой промышленности, тепличного хозяйства. Кроме того, внешние и внутренние инвесторы выражают все большую заинтересованность в развитии инфраструктуры аграрного рынка, оросительных систем», − отметил Николай Присяжнюк.

Министр подчеркнул − чтобы сделать отечественный АПК более привлекательным для инвесторов, Правительство Украины работает над улучшением условий аграрного бизнеса. Кроме того, власть прилагает максимум усилий, чтобы государственная политика в сфере сельского хозяйства стала еще более понятной, прозрачной и прогнозируемой.

А это, по словам министра, поможет нарастить показатели валового производства отечественного АПК, способствовать обеспечению мировой продовольственной безопасности.

«Я убежден, что, увеличив в этом году размеры инвестирования до 3 миллиардов долларов США, мы выполним все поставленные перед нами задачи. Поэтому мы рассматриваем сегодняшний форум как весомый вклад в наше общее дело − максимальное обеспечение уровня мировой продовольственной безопасности в ближайшей перспективе», − подчеркнул Николай Присяжнюк.