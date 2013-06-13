Минэкономразвития создало рабочую группу по реформированию торговой палаты

Учитывая важность экономического развития Украины, министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов призвал украинские деловые круги проявлять свою заинтересованность и высказывать свое видение путей реализации поставленных Президентом и правительством задач по совершенствованию сферы внешнеэкономической деятельности.

Об этом он заявил, выступая на конференции «Внешнеэкономическая деятельность: новые пути партнерства бизнеса и власти» в рамках первой международной бизнес-конференции ABC: Ukraine & Partners, сообщает РБК-Украина.

Он заверил, что все предложения будут тщательно изучены и использованы при подготовке соответствующих решений Минэкономразвития и правительства.

«Мы активизировали работу с ТПП Украины, в связи с приходом нового руководства, здесь наши задачи совпадают, так как одна из задач Министерства экономического развития и торговли Украины, которую нам поставил Президент Украины, максимально возможно оказывать содействие экспорту наших товаров и услуг. Мы, в ближайшее время, подпишем рабочий документ и попытаемся дать новую жизнь внешнеэкономической деятельности нашему государству, потому что Украина должна быть сильной и процветающей», – заявил министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов.

Он отметил, что сотрудничество между Минэкономразвития и Торгово-промышленной палатой Украины имеет давнюю историю, которая официально началась с 2002 г., когда между двумя организациями было заключено Соглашение о сотрудничестве. После инициативы Президента Украины в октябре прошлого года по реформированию ТПП, взаимодействие между Минэкономразвития и Палатой активизировалось. Сегодня в Минэкономразвития создана рабочая группа по разработке концепции реформирования ТПП Украины. В настоящее время в рамках ее заседаний отработано представленную Палатой «Концепцию дальнейшего развития ТПП Украины», выработан ряд предложений к указанному проекту, которые полнее отражают интересы сторон в рамках государственно-частного партнерства. Сейчас прорабатывается вопрос о создании постоянно действующей Рабочей группы для оперативного решения вопросов сотрудничества и координации деятельности по ряду вопросов, в которых существует взаимный интерес сторон.

Иными словами, Минэкономразвития и ТПП Украины сегодня активно отрабатывают практические механизмы углубления взаимодействия с целью вывода ее на новый – более высокий уровень.