В Кабмине обещают снизить давление на бизнес

Снижение фискального давления, формирование беспристрастных взаимоотношений с налогоплательщиками, при которых государство выступает партнером легального бизнеса – это стратегическая задача, которая поставлена программой экономических реформ Президента Украины и правительство обеспечивает неукоснительное соблюдение этой задачи.

Об этом заявил 13 июня министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов в ходе первой международной бизнес-конференции «ABC: Ukraine & Partners», сообщает РБК-Украина.

«Например, ставка налога на прибыль, полученную субъектами хозяйствования от реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики, с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2017 г. включительно, составляет 0 процентов», – пояснил Игорь Прасолов.

В Украине действует разветвленная сеть центров обслуживания налогоплательщиков, которые предоставляют унифицированный перечень функций: регистрация, постановка на учет, консультации, прием отчетности и так далее.

В мае парламент принял закон о внесении изменений в законодательство Украины относительно государственной антикоррупционной политики. В законодательство были внесены те нормы, внедрение которых уже несколько лет требовали представители общественности и профильные эксперты.

«В рейтинге Doing Business-2013 Украина не только улучшила свои позиции на 15 пунктов, но и вошла в список из 23 стран – наибольших реформаторов условий ведения бизнеса в 2011-2012 гг. Например, Украина упростила процесс создания предприятий, устранив требования к минимальному размеру капитала для регистрации компании. Также произошло пятикратное сокращение количества налоговых платежей и сборов, а затраты времени на их обслуживание снизились на треть», – сказал министр.

В Украине создан и уже работает реестр административных услуг – единая компьютерная база данных административных услуг, предоставляемых государственными и местными органами власти. Также сегодня по всей стране работает 120 центров предоставления админуслуг.

«В Украине создано правовое поле для инвестирования и развития государственно-частного партнерства, законодательно определенные гарантии деятельности для инвесторов. К иностранным инвесторам применяется национальный режим инвестиционной деятельности, т.е. предоставлены равные условия деятельности с отечественными инвесторами. На постоянной основе обеспечивается индивидуальное сопровождение инвесторов, которые только планируют войти на наш рынок или расширить свою операционную деятельность в Украине», – акцентировал внимание министр.