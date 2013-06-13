В Кабмине назвали стратегическую отрасль для Украины

Арбузов отметил, что развитие сельского хозяйства является одним из приоритетов работы правительства.

"Тенденции развития аграрного сектора диктуют растущие потребности в продовольственных товарах. Сегодня сельское хозяйство является стратегической отраслью для экономики Украины. Мы это понимаем", - заявил Сергей Арбузов.

Он отметил, что каждая четвертая гривна поступлений от экспорта обеспечена аграриями. "Агропромышленные компании обеспечивают значительную часть экспортных поступлений. Это позволяет создать условия для улучшения финансового состояния сельскохозяйственных предприятий и создать десятки тысяч рабочих мест. Очевидно, что инвестиционный потенциал аграрного сектора реализован далеко не полностью. Поэтому правительство настроено на существенное увеличение объемов иностранных инвестиций именно в эту отрасль", - подчеркнул первый вице-премьер-министр.

Арбузов также отметил, что благодаря внедрению реформ в агропромышленном секторе экономики удалось существенно увеличить объемы привлеченных инвестиций. В частности, темпы роста капитальных инвестиций в сельское хозяйство за последние 7 лет составили 191%, а в целом по экономике - 116%. Объемы прямых иностранных инвестиций в сельскохозяйственное производство в 2012 году выросли на 5,3% по сравнению с предыдущим годом. Около 60% иностранных инвестиций в АПК идут на развитие производства экспортной продукции. А именно зерна, семян подсолнечника, рапса и сои.

Также первый вице-премьер обратил внимание на то, что крупные агропромышленные компании Украины выходят на внешние рынки капиталов: "В период финансового кризиса публичные размещения ценных бумаг осуществили лишь предприятия аграрного сектора. По прогнозам аналитиков, в следующие 5-10 лет украинские агропромышленные компании могут получить около 20-30 млрд долл.".

"Правительство заботится о формировании устойчивого партнерства государства и экономических агентов на рынке зерна. С этой целью Минагрополитики и зернотрейдеры продлили действие Меморандума о взаимопонимании на 2013 год. Сейчас перед нами есть 2 основные задачи: сохранить свои позиции на традиционных рынках и расширить географию сбыта продукции украинского экспорта", - добавил Сергей Арбузов.

Он подчеркнул, что уже в этом году предусматривается увеличение размеров инвестирования до 3 млрд долл., что втрое превышает прошлогодние объемы.