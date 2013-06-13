МИД предостерегает: в Таиланде свирепствует лихорадка денге

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики МИД Украины.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Королевстве Таиланд, связанной с резким увеличением случаев заболевания лихорадкой денге, МИД рекомендует гражданам Украины, которые собираются посетить Таиланд или уже находятся на территории этой страны, учесть указанную информацию и временно избегать посещения провинций Сонкхла, Накхон Си Тхаммарат, Сурин и Лоеи, где ожидается распространение лихорадки», - подчеркивается в сообщении.

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***Лихорадка денге - острое вирусное заболевание, которое сопровождается сильной болью в суставах, интоксикацией организма, сыпью и увеличением лимфатических узлов.