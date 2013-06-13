Подростка, убившего 4-летнего мальчика, оставили под стражей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черниговской области, соответствующее решение на прошлой неделе принял суд по ходатайству следователя и прокурора, который осуществляет процессуальное руководство по этому уголовному производству.

В пресс-службе подчеркнули, что в отношении несовершеннолетних содержание под стражей в порядке меры пресечения применяется в исключительных случаях.

Задержанному было вручено письменное уведомление о подозрении. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания Чернигова.

Как сообщил процессуальный руководитель по уголовному производству, старший прокурор прокуратуры Чернигова Андрей Высоцкий, сейчас проводится полный комплекс необходимых следственных действий. Прокуратура города предоставила письменные указания относительно осуществления досудебного расследования, для выполнения которых будет проведен ряд экспертиз, розыскных и следственных действий, направленных на полное и всестороннее исследование обстоятельств дела, а также призванных обеспечить принятие законного решения.

Как сообщал УНИАН, 4 июня в Чернигове пропал 4-летний мальчик. На протяжении суток его разыскивали более 400 работников милиции. Ребенок был найден в лесопосадке микрорайона "Кордовка" в бессознательном состоянии с телесными повреждениями. Мальчик умер в карете скорой медицинской помощи во время транспортировки в больницу. Предварительно установлено, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

По факту преступления начато уголовное производство по статье 115 ч. 2 п. 2 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка) - карается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Подозреваемый был задержан 6 июня.

По информации, обнародованной в социальных сетях, в убийстве ребенка подозревается 15-летний подросток, который имеет проблемы с психикой.