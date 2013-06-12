За последний год украинцы стали больше любить Россию (исследование)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил социолог, основатель группы компаний Research and Branding Group Евгений Копатько, представляя результаты исследования компании, которое проводится с 2005 года.

По его словам, в апреле 2013 года 42% украинцев оценивали украинско-российские отношения в целом как хорошие и добрососедские, тогда как в сентябре 2012 года так считали 21% украинцев, а в феврале 2012 года - лишь 17%.

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“Мы видим определенный стабильный тренд улучшения”, - сказал Копатько и добавил, что это может быть следствием «объединительных процессов» в России, в частности, изменений после событий на Болотной площади, избрания Президентом Владимира Путина и более сдержанных заявлений российских политиков.

В то же время, в соответствии с данными исследования, 20% опрошенных украинцев оценивают украинско-российские отношения как в целом напряженные и плохие, тогда как в феврале 2012 года так считали 41% опрошенных украинцев. 35% оценили эти отношения как “насколько хорошие, настолько и плохие”.

Исследование показало, что в апреле 2013 года в восприятии украинцами России преобладали позитивные настроения. В частности, “братской страной” Россию назвали 32% опрошенных украинцев, тогда как в феврале 2012 года так считали лишь 20% респондентов.

В то же время, дружественным государством Россию назвали 24% опрошенных, а стратегическим партнером - 14%, еще 17% украинцев считают Россию просто соседом Украины, или ее конкурентом - 5%.

Лишь 7% жителей Украины воспринимают Россию негативно: как враждебную страну - 4%, или источник угрозы - 3%.

“Тренд неплохой. Возможно, это позитивный сигнал для представителей российской, украинской политической элиты о том, что на фоне доброжелательного отношения друг к другу, хороших оценивающих характеристик, возможно, легче будет договариваться”, - сказал Копатько.

Согласно данным исследования, в апреле 2013 года 78% опрошенных отметили, что между русскими и украинцами больше общего, а 17% считали, что больше различий.

В то же время 54% опрошенных считают, что между жителями западной и восточной Украины больше общего, а 37% - что между ними больше различий.

Исследование проводилось с 19 по 29 апреля 2013 года. Сбор информации осуществлялся методом личного интервью в 24 областях Украины, Крыму, Киеве и Севастополе. Было опрошено 2 тысячи человек, средняя погрешность выборки составляет плюс-минус 2,2%.